鉅亨美股雷達：理想汽車週四赴港掛牌、DKNG線上體育博彩獲利亮眼

美股重要看點：

美國勞工部上週五公佈的數據顯示，美國 7 月非農就業人口增加 94.3 萬人，預期增加 87 萬人，比前值增加 9.3 萬人；7 月失業率 5.4%，預期 5.7%，比前值下降 0.5%。

Raymond James 首席投資長 Larry Adam 對此表示，那些重新開業的地區，包括餐館、酒店、物流交通等，創造了更多的工作機會。

Larry Adam 認為，這是一個好跡象，我認為這將提高消費者的消費能力，這最終對經濟是一件好事。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 144.26 點，或 0.41%，收 35,208.51 點。

那斯達克指數下跌 59.35 點，或 0.4%，收 14,835.76 點。

標普 500 指數上漲 7.42 點，或 0.17%，收 4,436.52 點。

費城半導體指數下跌 12.41 點，或 0.36%，收 3,412.05 點。

今日重要總經數據：

美國 6 月 JOLTs 職位空缺 (萬個)，市場預期 927，前值為 920.9。

亞特蘭大 Fed 主席波斯提發表談話 (2021 票委)。

里奇蒙 Fed 主席巴爾金發表談話 (2021 票委)。

重要個股動態：

1. 理想汽車 (LI-US)

理想汽車上週五 (6 日) 在向港交所提交的文件中稱，將計劃銷售的 1 億股股票發行價敲定為港幣 118 元，理想汽車 1 股美國存託股相當於 2 股普通股。

理想汽車是在美股上市的中國三大造車新勢力中，登陸港股的第二家公司，小鵬汽車 6 月份登陸港股融資 21 億美元。

約一年前在美股上市時，理想汽車融資約 13 億美元，由於投資者看好電動汽車板塊，與 11.5 美元的發行價相比，理想汽車美股股價累計上漲 2 倍左右。

理想汽車計劃將赴港上市募集的資金用於研發、基礎設施擴建、營銷，以及其他一般企業用途。

理想汽車股票將於週四 (12 日) 正式在港交所掛牌交易。

LI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Draftkings (DKNG-US)

線上體育博彩商 Draftkings (DKNG-US) 上週五 (6 日) 公布 2021 會計年度第二季財報，營收猛增 320%，虧損也較去年同期有所收窄，股價上漲 2.20% 至每股 51.59 美元。

Draftkings 第二季營收報 2.98 億美元，經調整後每股虧損 0.26 美元較去年同期虧損 0.37 美元有所收窄，皆優於分析師預估的 2.455 億美元與每股虧損 0.42 美元。此外，第二季每月獨立付費用戶 (MUPs) 成長 281% 至 11 萬人，MUP 的平均收入達到 80 美元，比去年同期成長 26%。

該公司鑑於上季繳出的佳績，將全年營收目標從 5 月預估的 10.5 億至 11.5 億美元之間上調至 12.1 億至 12.9 億美元，而華爾街對該公司全年營收的預估為 11.73 億美元。

Canaccord Genuity 分析師表示，隨著用戶不斷增加，有助該公司營運成長，因此給予「買入」評等並將目標價訂在每股 80 美元。

DKNG 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 波克夏 (BRKA-US)

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 公佈第二季營業利益為 66.9 億美元，較去年同期飆漲 21%。

波克夏旗下的鐵路、公共事業和能源業務推動利潤增長超過 27% 至 22.6 億美元，這在一定程度上推動了該公司的業績。

波克夏認為，第二季業績十分亮眼，因為公司正在從疫情期間的低迷狀態中反彈。