特斯拉遊說奏效？傳印度考慮大幅削減電動車進口關稅

兩名印度官員透露，印度政府正考慮將電動車進口關稅最多調降至 40%。該消息傳出的幾天前，特斯拉 (TSLA-US) 曾呼籲調降電動車進口關稅。

印度官員表示，目前對價格低於 4 萬美元的進口電動車（包括電動車的成本、保險費與運費）稅率從 60% 調降至 40% 展開討論，而價格高於 4 萬美元的電動車，也考慮將稅率從 100% 降至 60%。其中一名官員表示，調降關稅尚未定案，目前還在討論當中。

印度是全球第五大汽車市場，全年銷量約 300 萬輛車，但大多數汽車銷售價格低於 2 萬美元。據業內估計，電動車僅占印度汽車總銷量的一小部分，而電動豪華轎車的銷量更是寥寥無幾。

特斯拉遊說印度政府時曾表示，將電動車的進口關稅降低至 40% 不僅讓消費者更能夠負擔的起，也能增加銷售量。不過這卻在印度汽車製造商中引發爭論，討論此舉是否會與印度推動的擴大國內製造相互矛盾。

對此，有官員表示，如果特斯拉等公司能替印度經濟帶來好處，比如在地製造，或給出確切在地製造的時間，政府便會支持降低關稅。

該名官員也說：「將低進口關稅不是問題，因為印度進口的電動汽車並不多，但我們需要從中獲得一些經濟利益，也需平衡國內企業的擔憂。」

特斯拉執行長馬斯克上月在推特表示，如果特斯拉成功進口電動車但關稅很高，那「很可能」會在印度當地設立工廠。

另一位官員表示，由於目前只考慮對電動車減稅，而不考慮其他類別的進口汽車，因此國內汽車製造商無須對此感到擔憂。印度國內汽車製造商主要生產價格實惠的燃油車。

官員也說，由印度總理穆迪（Narendra Modi）擔任主席，以及財政部與商務部組成的政府智庫 Niti Aayog 正在討論減稅提議，未來將徵求所有利益相關方的意見。

印度商務部、財政部、與政府智庫 Niti Aayog 對此均未置評。

另名知情人士表示，印度電動車銷量落後其他主要的汽車市場，而像特斯拉這樣的品牌會讓電動車在印度市場更受歡迎。

他也說政府正在尋求解決該問題的最佳解答，政府希望能從中看到一些好處，即便特斯拉只是承諾在印度採購電動車零組件。