中光電7月營收寫今年次高 8月兩產品線出貨估持平

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，受季底效應影響，單月營收 40.2 億元，月減 3.7%、年增 8.4%，為今年單月次高，累計前 7 月營收 256.93 億元，年增 13.1%，展望 8 月，中光電認為，受料況不穩、貨運遞延影響，估兩大產品線出貨都將持平 7 月。

中光電表示，影像產品受 6 月底季底效應影響，7 月出貨量達約 6.4 萬台，月減 39%、年增 38%，不過受惠高階產品出貨比重增加，產品單價較 6 月大增約 38%，累計前 7 個月影像產品出貨量約達 47.8 萬，年增 16%。

展望 8 月，中光電指出，訂單需求仍維持高檔，但受料況不穩影響，估影像產品出貨量略為下滑，其中，高階 Pro-AV、教育及行業應用產品出貨持續增加，持續帶動產品單價走揚。

節能產品方面，中光電表示，受惠宅經濟、教育需求帶動電視、PID、筆電機種出貨成長，7 月整體出貨量約達 501.8 萬片 / 台，月增 2%、年增 27%，累計前 7 個月出貨量達 3159 萬片 / 台，年增 29%，展望 8 月，因缺櫃仍未完全解決，加上筆電缺料疑慮，估出貨量將持平 7 月。

展望本季，中光電看好旗下影像、節能兩大產品線都將進入傳統旺季，第三季出貨量都可望季增約 1 成，其中，電視在第二季遞延訂單出貨挹注下，第三季出貨將季增約 3 成，全年兩大產品線則維持出貨年增 1-2 成目標。