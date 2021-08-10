【袁志峰專欄】強勢股回落，屬低吸機會

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.50

1) 股市前景

恒指昨日低開高走，跟隨 A 股反彈，成交偏低顯示上升動能較弱，內房股罕有地領漲，估計是短線技術買盤，而非基本因素推動。頭部公司負面消息充斥市場，恒生科指維持跌勢。南向資金連續 2 日吸納騰訊 (700) 有助穩定投資者信心。展望今周港股仍是上落市，短線操作仍需謹慎，建議繼續關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，2020 年度收入及持續經營業務盈利達 144 億元(人民幣 · 下同) 及 14.4 億元，分別同比增長 49% 及 116%。今年首季度，收入同比增長 53%，歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤同比增長 142%。現價對應市賬率 0.6 倍，股息率 4.5 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 1.75 港元，止損價 1.40 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 210 點，隨後輾轉上揚，最多曾倒升 348 點，午後漲幅收窄，收報 26283 點，升 104 點或 0.4%。成交額按日持平約 1475 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨買入約 34 億元，包括淨買入 41 億元騰訊 (700) 及 6 億元美團 (3690) 股份，淨賣出 7 億元安踏體育 (2020) 及 6 億元中芯國際 (981) 股份。8 月以來淨買入 52 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 37 升 20 跌 1 持平。海底撈 (6862) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。碧桂園 (2007)、華潤置地(1109) 及中國海外發展 (688) 升 4%-5%。萬洲國際 (288)、阿里健康(241)、石藥集團(1093) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 2%。滙豐 (5) 及中移動 (941) 升近 2%。比亞迪 (1211) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。安踏體育 (2020)、阿里(9988) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。中生制藥 (1177)、舜宇光學(2382) 及蒙牛乳業 (2319) 跌 2%。

恒生科指跌 0.5%，成份股 13 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及快手 (1024) 跌逾 2%，騰訊 (700) 及小米 (1810) 升近 2%。美團 (3690) 升 3%，為升幅最大成份股。其次是阿里健康 (241)、網易(9999)、海爾智家(6690) 及新東方在線 (1797) 升逾 2%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。汽車之家 (2518) 跌逾 2%。

板塊方面，晶片、手機零件、汽車、光伏、體育用品、有色金屬及航運股下跌。內房、物管、餐飲、啤酒、教育、水泥及內銀股跑赢大市，漲幅居前。恒大物業 (6666) 升近 10%，融創服務 (1516) 及金科服務 (9666) 升近 4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 漲逾 5%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 5% 及 4%。中教控股 (839)、中國東方教育(667) 及宇華教育 (6169) 升 3%-5%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 升 3%-5%。招商銀行 (3968) 及郵儲銀行 (1658) 升 4%。

周一上証指數低開 0.5%，隨後輾轉上揚，午後横盤整理，最多曾漲 1.3%，收報 3494.63 點，升 1.1%。深証成指升 0.8%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 12500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 45 億元，8 月以來淨買入 146 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，7 月份，居民消費價格指數 (CPI) 按年升 1%，較上月回落 0.1 個百分點。工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年升 9%，較上月回升 0.2 個百分點，按月升 0.9%。今年首 7 月，CPI 按年升 0.6%，PPI 按年升 7.9%。(信報)

4) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布，7 月手機鏡頭出貨量 1.05 億件，按年跌 22.9%，主要是因為整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩；按月則升 22.1%，主要是因為受海外疫情影響減少。此外，手機攝像模組出貨量 5531.9 萬件，按年升 0.8%，按月升 7.7%。(信報)

越秀房產信託基金 (405) 公布，截至今年 6 月底止中期可分派總額 3.4 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 6.8%，每基金單位分派為 0.1025 元，按年增 3.5%，折合 0.1233 港元，按年升 12.3%。期內，收入總額 8.82 億元，按年升 6.1%。(信報)

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