分析師：比特幣年底有望達10萬美元

週一 (9 日) 研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 預測，比特幣年底前有望站上 10 萬美元大關。

Tom Lee 發布的一份主題為「萬物上漲」（everything rally）的報告中提到：「雖然 Delta 激增的恐慌情緒持續蔓延，但華盛頓大學衛生指標與評估研究所 (IHME) 預估，美國新冠疫情將在本週達到最高峰，這點很有趣，IHME 預計今年秋季不會出現新一波疫情，秋季是開學季，也是流感季的開始，這強化了我們對年底資產廣泛反彈的預測。」

Tom Lee 於報告中提到，到年底為止，10 萬美元是相當合理的，部分原因是，新冠確診數下降的跡象可能會產生壓抑後反彈 (relief rally)，擴大了他們對今年年底資產將全面上漲的預測。

道瓊、標普和那指均處於或接近歷史高位 (圖片：AFP)

道瓊、標普和那指均處於或接近歷史高位，今年迄今這三大指數都至少上漲 14%。Tom Lee 預測，冒險的市場氛圍可能會在接近年底時進一步升溫，這將有助於推動包括比特幣在內的多個資產市場的發展。

無獨有偶，彭博資訊高級商品策略師 Mike McGlone 也預測，如果比特幣今年趕上以太幣的表現，那麼比特幣的價格將接近 10 萬美元。

截稿前，比特幣上漲 6.04%，暫報 45,842 美元，此前一度突破 46,700 美元，以太幣上漲 6.18%，暫報 3,118.56 美元。