美國財長葉倫再呼籲國會提高舉債上限

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 再次呼籲國會，在「兩黨基礎上」提高或暫停國家的舉債上限，目前更多共和黨議員對提高聯邦政府舉債能力的前景猶豫不決，兩黨緊張局勢也在升級。

葉倫強調，提高或暫停舉債上限不會增加政府支出，也不會授權任何額外支出。

葉倫周一 (9 日) 表示，它只是允許財政部支付先前制定的支出，未能履行這些義務，將對美國經濟和所有美國人的生計，造成無法彌補的傷害。

葉倫在給國會議員的另一份通知中警告稱，如果在 10 月美國舉債能力耗盡之前不提高或暫停債務上限，可能會造成經濟損害。

美國目前的舉債上限為 28.5 兆美元，如果不提高或暫停法定債務上限，可能會再次導致聯邦政府停擺或債務違約。

葉倫在財政部發布的一份聲明中稱，國會應該像過去一樣採取行動，保護美國的信心和信用不受影響，並稱這是「共同的責任」。

周一金價並未對葉倫的言論做出反應。黃金期貨在亞洲周二繼續走低，至下午 15:20，暫報每盎司 1737 美元，漲 0.6%。

Kitco 分析師 Jim Wyckoff 表示，金價仍受到上周五美國強勁就業報告的影響，儘管黃金及白銀由閃崩之後反彈，但周一仍然下挫。

強於預期的就業數據，助長了聯準會將很快開始縮減購債的猜測，促使美元走強，殖利率上升，這都不利於貴金屬價格。