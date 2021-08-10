印度塔塔進軍5G後 計劃投入半導體

印度最大企業－塔塔集團 (Tata Group) 董事長 N Chandrasekaran 表示，該公司正研究進軍半導體製造業的可能性。

根據 Business Standard 報導，Chandrasekaran 稱半導體製造的市場規模機會來到 1 兆美元，並創造數百萬個就業機會，塔塔集團為抓住機遇已經成立數位部門。而之前塔塔集團已宣布進軍 5G 設備製造領域，並進行一系列併購案以建立旗下數位業務。

Chandrasekaran 指出在新冠疫情大流行和地緣政治發生變化後，部份企業正將原本依賴中國的供應鏈轉往其他國家，這對印度來說是一個巨大機會。

由於印度擁有充足的廉價勞動力，逐漸成為全球跨國企業設廠選擇，印度製造也開始被重新認識。但因為投資金額與規模龐大，印度目前還沒有一家晶片廠。

他表示在重新平衡供應鏈方面，印度可以從地緣政治變化中受益。但他並未詳細說明集團的具體計劃。

值得一提的是，作為印度最大的企業，塔塔集團旗下擁有 100 多家公司，經營範圍涵蓋汽車、鋼鐵、IT 諮詢、化工、零售以及通信等領域，近期涉入電子製造、5G 通訊設備及半導體產業。