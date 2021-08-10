SONY宣布完成動畫串流平台Crunchyroll併購手續

日本索尼集團 (Sony Group)(6758-JP) 10 日 (週二) 宣布，已完成動畫串流平台「Crunchyroll」併購手續。Crunchyroll 原本隸屬於美國電信巨擘 AT&T(T-US)，這回索尼集團砸下 11.75 億美元從 AT&T 手中買下。

索尼集團握有豐富的動畫資源，例如日本超人氣卡通《鬼滅之刃》由該公司擁有。

Crunchyroll 創立於 2006 年，在全世界有 1 億 2000 萬名的免付費用戶，而在歐美等超過 200 個國家和地區也有 500 萬名付費會員。而關於這一次的併購案，則是在 2020 年 12 月宣布簽約。

索尼過去在 2017 年的時候，買下美國提供動畫串流服務的「Funimation Productions」。索尼旗下也有製作《鬼滅之刃》卡通的「Aniplex」公司，擁有受到歡迎的卡通作品，而透過這宗併購案，索尼可讓手中持有的影音內容透過自家的串流平台在全世界播放，有助於相關業務擴張。

針對這筆併購案，索尼集團董事長暨公司社長吉田憲一郎表示「卡通是迅速成長中的領域。」