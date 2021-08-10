中國人行：通膨受控 PPI未來將下滑

中國人民銀行公布第二季度貨幣政策執行報告，內容指出下一階段將統籌做好今明兩年政策的銜接，保持貨幣政策穩定性，加強前瞻性、有效性。同時根據中國內外經濟形勢和物價走勢掌握好政策力道和節奏，保持經濟平穩。

報告指出穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，穩字當頭，堅持正常的貨幣政策。在不過度釋出流動性之下，支持實體經濟，以適當的貨幣成長支持經濟高品質發展，幫助中小企業和困難產業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。

中國人行認為，中國通膨在控制之內，會密切跟蹤研判物價走勢，穩定社會預期，保持物價水平總體穩定。中國 PPI 上揚很高的機率是階段性的，短期內可能保持相對高檔，隨着基期效應消退和全球生產供給恢復，未來 PPI 可望走跌。

今年 6 月底中國 M2 年增率為 8.6%，與疫情前相當，與名目經濟成長基本匹配，從總體上穩定了物價。

中國人行指出，要發揮結構性貨幣政策工具的引導帶動作用，健全市場化利率機制，繼續釋放貸款市場報價利率改革，改善央行政策利率體系，持續改良存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低。

前 6 個月企業貸款加權平均利率為 4.63%，較去年同期下滑 0.16 個百分點，也比去年全年下降 0.09 個百分點。

報告還指出，堅持不將房地產作為短線刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，擴大住房租賃金融支持力道。

