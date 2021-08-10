遠距商機刺激 Q2電腦資訊業營業額破千億元創同期新高

經濟部統計處今 (10) 日公布第二季電腦及資訊服務業營業額統計，受惠遠距商機延續、企業資安防護及網路架構需求增加，單季營業額突破千億元，達 1057 億元、年增 11%，創下歷年單季新高，其中，電腦程式設計業、資訊服務業也同為歷年同期新高。

統計處分析，企業建置網路儲存伺服器系統案件持續增加，加上遠距辦公需求，第二季電腦程式設計業營業額達 789 億元、年增 9.7%，資訊服務業同樣因宅經濟帶動網站平台管理、廣告業績攀升挹注下，第二季營業額達 268 億元、年增 14.7%，也是歷年同期新高。

此外，統計處也針對專業技術服務業、租賃業進行統計，統計處表示，管理顧問業因財務、人力管理及能源顧問諮詢業務提升，營業額達 208 億元、年增 5.4%，改寫同期新高，不過受疫情影響，包含廣告業及市場研究業、攝影業營業額均呈現下滑，拖累第二季整體專業技術服務業營業額年減 1.1%，降為 741 億元。

租賃業則受惠企業用戶長租業務穩定成長、汽車租賃業者多元化經營，運輸工具租賃業營業額達 237 億元、年增 5.5%，創下歷年同期新高，個人及家庭用品租賃業則受疫情影響，戶外運動及休閒娛樂用品出租衰退、年減 13.5%，抵消部分增幅，統計第二季租賃業營業額達 343 億元、年增 3.4%。