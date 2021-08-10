〈焦點股〉電池材料族群營收報佳音 美琪瑪強攻漲停

電池材料族群近來股價回神，美琪瑪 (4721-TW) 7 月營收 4.81 億元，年增 1.75 倍，創下歷年單月新高，今 (10) 日在買盤追捧下，股價率先攻上漲停，達 95.9 元，康普 (4739-TW)、聚和 (6509-TW) 也在盤上表現、力抗賣壓。

受惠鋰電池正極材料需求暢旺，加上金屬原料價格上漲，美琪瑪上半年稅後純益 1.4 億元，年增 9.65%，每股純益 1.88 元，已經賺贏過去一整年。

美琪瑪 7 月營收繳出 4.81 億元，月增 103%、年增 175%，創下歷史單月新高，累計前 7 月營收 19.42 億元，年增 33.55%。今年市場對電池材料需求明確，美琪瑪將擴充正極材料產能，並發展電池材料回收業務，可望提供客戶完整解決方案。

美琪瑪今日股價直奔漲停，來到 95.9 元，午盤成交量已經超過 2 萬張；康普早盤也勁揚逾 8%，最高來到 127 元，不過，上檔壓力沉重，漲幅隨後逐漸收斂；聚和同樣一度上漲逾 6%，最高來到 64.5 元，午盤漲幅收斂至 2% 左右。

康普 7 月營收 6.07 億元，月增 8.09%、年增 13.92%；累計前 7 月營收 41.25 億元，年增 32.06%。今年汽車大廠紛紛投入電動車研發及銷售，帶動正極材料業績強勁，加上鎳、鈷金屬價格走高，可望進一步挹注電池材料廠營收、獲利成長。