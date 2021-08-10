蘋果布局Apple Car 傳與南韓多家電動車零組件商談合作

據南韓媒體韓國時報（The Korea Times）周一（9 日）報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與多家南韓動車公司進行合作洽談，作為電動車外包策略的一部份。知情人士表示，韓國電動車電池等零組件企業也將受惠蘋果的策略。

知情人士說：「蘋果已和 LG、SK、韓華集團（Hanwha）進行洽談，但目前還處於初期階段。」也表示若蘋果沒跟南韓廠商合作，就無法完成其電動車計畫。

報導指出，蘋果與 SK 集團旗下電池供應商 SK Innovation 已有更深入的會談。此外蘋果也與 LG 電子、汽車零組件製造商麥格納國際（Magna International）進行會談。LG 電子與麥格納國際創立一家名為 LG Magna e-Powertrain 的合資公司，今年 4 月時曾傳出接近與蘋果簽約生產電動車。

據透露，蘋果正考慮用磷酸鋰鐵電池（LFP）取代鋰離子電池，因為 LFP 電池過熱可能性較低，更具安全效益，不過目前南韓尚未有生產該電池的製造商，因此業內人士預估，蘋果可能將與一家中國的製造商合作。

另一方面，韓國時報認為，蘋果與中國之間的貿易糾紛可能會讓美國成為電動車產線的重要地區。LG 化學旗下電池大廠 LG Energy Solution 與 SK Innovation 已經或正在美國蓋電池工廠，而三星電子則表示正在考慮。

不過這並不是蘋果第一次與韓國汽車公司討論蘋果汽車（Apple Car）合作。

蘋果曾考慮與現代汽車（Hyundai）及其子公司起亞（KIA）合作生產電動車，但據傳在消息曝光後談判破局。

早在今年初有消息盛傳蘋果「非常接近」與 LG、麥格納國際簽署蘋果汽車合作協議。值得注意的是，麥格納國際是蘋果傳聞中自動加使汽車開發初期接洽的公司之一。