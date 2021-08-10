百年品牌Shimano

從 1921 年到 2021 年，Shimano 達成了一世紀的里程碑，Shimano 百周年紀念網站上可以看到百年來的經典產品回顧，同時徵選全世界的 Shimano 車友分享他們騎車、從事戶外活動的照片，並且隆重推出全球僅限量 2,000 本的 Shimano 100 Works 紀念相片集。Shimano 官方表示，在百周年紀念的時刻，發表新的企業品牌標誌（Logo），運用淺綠色、藍色和深藍色三色線條，分別象徵著陸地、天空和大海，也代表了 Shimano 追求實現的世界觀。Shimano 表示不會有盛大的派對或是奢華的慶祝活動。展望未來，Shimano 將繼續專注本業，致力於技術創新開發，提供最出色的產品，並推廣自行車及釣魚運動文化！

1921 年，島野庄三郎（Shozaburo Shimano）在日本堺市創立了以他的名字命名的公司，島野庄三郎敏銳地捕捉到當時時代的潮流，投身正急速機械化的金屬加工行業，承載著他夢想的是自行車的飛輪。在當時，飛輪是所有自行車零件中對技術及品質要求最高的一個。

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來源：《單車誌》

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