償還債務 環球晶再發125億元公司債

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日公告今年度第 2 期無擔保普通公司債，發行總金額 125 億元，主要用於償還債務。

環球晶此次公司債分為甲、乙二券，其中甲券發行年限為 3 年期，固定年利率 0.5%，發行金額為新台幣 71 億元；乙類發行期限為 5 年期，固定年利率 0.6%，發行金額為新台幣 54 億元。

環球晶今年 4 月董事會通過將進行 3 項籌資計劃，包括發行國內無擔保普通公司債、海外無擔保轉換公司債，及辦理國內現增或發行海外存託憑證 (GDR) 等。

環球晶已於 4 月下旬發行總金額 65 億元的無擔保公司債，並於 5 月下旬宣布完成 10 億美元首次海外無擔保可轉換公司債訂價，轉換價格為每股新台幣 1040.2 元，但因應現金股利發放，於 7 月公告調整轉換價格為每股 1028.46 億元。

環球晶表示，國內無擔保普通公司債將作為中長期資金，主要用以償還債務，而海外無擔保轉換公司債則用以支應原幣購料資金需求；至於辦理國內現增或發行海外存託憑證 (GDR)，則是因應併購、策略聯盟發展、充實營運資金、購置機器設備、轉投資或其他未來發展資金需求。

