路透：Google員工若選擇在家上班 可能遭遇減薪

新冠疫情影響下，遠距工作已成全球趨勢，然而，Google 推出一套薪資計算工具顯示，一旦員工轉為長期在家上班，可能遭遇減薪，且通勤距離越遠，砍薪幅度越大。

為幫助員工在重返辦公室與遠距辦公的工作型態間取得平衡，Google 今年 6 月推出「Work Location Tool」，讓員工選擇要重返原本的辦公室、調到新辦公室，還是申請遠距辦公，並替員工計算在改變辦公地點之下，薪資和福利的變動情況。

《路透社》援引 Work Location Tool 估計顯示，若全職在家上班，員工薪資可能減少約 10%，一位住在康乃狄克州斯坦福 (Stamford) 的員工表示，若他選擇在家上班，薪資可能減少 15%，另一位住在紐約市，與前者在同一辦公室上班的同仁，選擇在家上班的薪資卻不會減少。

此外，《路透社》引用內部薪資計算工具螢幕截圖顯示，西雅圖、波士頓和舊金山地區的薪資差異約落在 5%-10%。

針對上述報導，Google 發言人回應稱，並未根據員工選擇自辦公室轉向遠距辦公而調整薪資，舉例來說，員工赴紐約辦公室上班，和在紐約市其他地方遠距辦公的薪資將會是相同的。