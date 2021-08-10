工業富聯Q2純益翻倍 上半年純益年增3成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-SH) 今 (10) 日公告第二季財報，稅後純益 48.59 億元人民幣(下同)，季增 160%、年增 124%，每股純益 0.25 元；上半年稅後純益 67.27 億元，年增 33.4%，每股純益 0.34 元。

工業富聯第二季營收 1159.75 億元，季增 44.9%、年增 20.1%；稅後純益 48.59 億元，季增 160%、年增 124%，扣除非經常性損益後為 42.68 億元，季增 137%、年增 43.2%，每股純益 0.25 元。

工業富聯上半年營收 1960.3 億元，年增 11%；稅後純益 67.27 億元，年增 33.4%，扣除非經常性損益後為 60.67 億元，年增 8.6%；基本每股純益 0.34 元。

三大事業來看，工業富聯表示，上半年 5G 相關產品業務年增 3 倍，其中 5G 室內路由器 (FWA) 出貨量更成長超過 5 倍，下半年出貨動能可望延續，更拿下客戶明年新品訂單，帶動通信及移動網路設備業務營業收入大幅提升。

雲端計算業務則受惠客戶主力機種訂單、CSP 業務增長，以及邊緣計算帶動新能源車用 AI 運算需求，推升工業富聯毛利率進一步提升。

在燈塔工廠解決方案部分，除了已經深入新能源車、機械加工、醫療等多行業，並未領導企業提供數位化轉型升級服務外，工業富聯透露，燈塔工廠業務也將拓展到半導體行業，未來將利用工業互聯網技術與新能源車緊密結合，開拓新的業務成長動能。

為滿足客戶訂單需求及為未來成長，工業富聯也積極投入研發，上半年研發費用 52.33 億元，年增 40.8%，聚焦在 5G、雲與邊緣計算、高精密機構件的輕量化材料等；資本支出也達到 28.5 億元，年增 47%。