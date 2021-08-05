〈鴻海結盟旺宏〉跨足上游晶圓製造 電動車布局邁大步

鴻海 (2317-TW) 出手買下旺宏 (2337-TW)6 吋晶圓廠，不僅順勢跟上第三代半導體趨勢，也能強化車用關鍵晶片的研發、自製能力，提升在電動車領域的競爭力，並降低整車生產成本，逐步完成劉揚偉上任後積極布局的車用版圖布局。

劉揚偉表示，在電動車甚至是數位醫療市場，最關鍵領域就是 AI 以及半導體，如今取得 6 吋廠，等於是補上一塊關鍵拼圖。

根據鴻海規劃，藉由 6 吋廠，集團將能有一座生產廠房進行產品試產、驗證，鴻海將可更了解，晶片生產過程中的成本結構，提高晶片自製能力與競爭力，也能在技術研發及生產製造上，不被供應鏈箝制。

電動車市場雖然成長趨勢明確，不過對像是鴻海一般的組裝廠而言，降低整車生產成本及提高關鍵元件競爭力，才是勝出關鍵，鴻海自從進入電動車市場後，除成立 MIH 聯盟廣邀各零組件廠加入外，也積極整合各種不同零組件廠商。

從長遠來看，鴻海為了達到 2025 年毛利率 10% 的目標，除了仰賴電動車及相關零組件帶動產品組合轉佳外，生產成本優化自然是重中之重。

事實上，車用整車生產成本中，車用晶片雖然占成本的比重有限，但卻是電動車差異化關鍵，鴻海掌握不少中下游關鍵能力，只剩下半導體版圖待布局，從鴻海近年積極入股晶圓製造廠，不難看出，鴻海就是要讓自家設計的晶片能有更多試產、驗證的機會，在過程中找出成本痛點。

法人分析，鴻海買下該座廠後，仍會先從一般電源、驅動晶圓生產切入，並進行不斷練兵 ，再往第三代半導體晶圓生產方向發展，將有利鴻海集團旗下晶片廠生產投片；另外，鴻海若能順利發展第三代半導體，也將更有利在市場中的話語權。

雖然現階段 SiC 元件的生產成本及價格仍高，但劉揚偉並不擔憂，他認為，只要市場有需求，產業有更多人力和資源投入，產量規模夠大就能壓低價格，加速整體產業發展。