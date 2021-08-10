喬山Q2虧轉盈 每股賺0.01元 上半年0.23元

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 今 (10) 日公布財報，第二季受到全球原物料與海陸運費大幅上漲，墊高成本，單季稅後純益降至 342 萬元，季減 95%，但仍較去年同期轉盈，每股純益 0.01 元；上半年純益純益 7095 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.23 元。

喬山同步公布 7 月營收 20.43 億元，月減 9.93%、年減 5.88%；前 7 月營收 158.65 億元，年增 18.97%。

喬山表示，自今年 3 月以來，受惠全球健身房開放及會員回流，商用市場營收開始呈現年成長，近期則受到全球貨櫃供應短缺及美國嚴重塞港，7 月部分營收遞延至 8 月認列，加上新台幣升值，導致 7 月營收較去年下滑，不過以美元計算，營收較去年持平。

喬山第二季營收 65.51 億元，季減 9.87%、年增 16.39%；毛利率 47.2%，季減 1.69 個百分點、年增 0.44 個百分點；營利率 - 0.02%，較上季正轉負、虧損較去年同期收斂；稅後純益 342 萬元，季減 95%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.01 元。

喬山上半年營收 138.21 億元，年增 23.8%；毛利率 48.08%，年增 1.14 個百分點；營利率 0.56%，較去年同期負轉正；稅後純益 7095 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.23 元。

喬山指出，近期原物料上漲力道已見和緩，下半年進入產業旺季，終端客戶需求熱絡，預期產能利用率將維持高檔，加上調整價格以及商用產品佔比提升，成本上升壓力也將獲得紓解，此外，費用控制得宜，估計下半年獲利將大幅度提升，營運逐季走揚、第四季為全年營收高峰。