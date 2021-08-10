德國智庫：看好BioNTech今年為德國GDP貢獻0.5%

受新冠疫苗銷售加持，德國製藥新創 BioNTechh SE(BNTX-US)週一 (9 日) 公布亮眼財報，德國智庫認為，BioNTech 以及旗下 mRNA 疫苗的突破性發展，今年有望為德國經濟增長貢獻 0.5％。

BioNTech 週一 (9 日) 發布財報預計，與輝瑞 (Pfizer) 共同開發的新冠疫苗，將為全年收入貢獻約 159 億歐元，遠高於先前預期的 124 億歐元。

德國智庫 Macroeconomic Policy Institute 負責人 Sebastian Dullien 以上述數據進行計算，得出 BioNTech 預期的全年疫苗收入，約佔 2020 年德國 GDP 的 0.5%。

Dullien 說，考慮到 BioNTech 自海外採購的中間產品相對較少，創造的附加價值高，因此這對經濟增長具有直接影響。

目前 BioNTech 大部分產能都集中在德國，座落於馬爾堡 (Marburg) 的最大工廠年產能更是高達 10 億劑，不過，部分生產程序仍有賴輝瑞的比利時工廠及歐洲其他地區合作夥伴完成，Dullien 認為，這不太可能顯著拉低對德國經濟的影響，因為相較於收入，生產成本仍處於較低水平。

「一家公司能夠對德國 GDP 造成如此重大的影響，我想不出有其他例子。」Dullien 稱，作為一名總體經濟學家，他通常不會只看特定公司表現，單一企業與總體經濟具有相關性的情況非常少見，BioNTech 是一個罕見的例子。

BioNTech 已和輝瑞簽署合約，今年疫苗交貨量估達 22 億劑，且 2022 年以後預計能交付超過 10 億劑疫苗，此外，輝瑞上月表示新冠疫苗全年銷售額估達 335 億美元，透過直接銷售，將與合作夥伴 BioNTech 進行收入分成。