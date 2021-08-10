A接環相機將走入歷史? 日本Sony Store下架α99II

根據日本《ITmedia NEWS》10 日 (週二) 報導，索尼集團 (SONY)(6758-JP) 的全片幅單眼相機「α99 II」，已經於 2021 年 8 月 10 日之前在日本索尼官方購物網站「Sony Store」結束銷售。在採用 A 接環 (A-mount) 的相機當中，α99 II 不僅是索尼的最新機種、也是目前市面上的唯一選擇。

關於採用 A 接環的相機方面，目前在美國市場已停止相機機身的銷售。

不過日本和美國的 Sony Store，在目前仍繼續銷售採用 A 接環設計的鏡頭，這似乎也意味著 A 接環規格的產品還不會立即消失在市面上。

A 接環是索尼的數位單眼相機所採用的鏡頭規格，不過該規格最早是由日本美能達 (Minolta，現今的柯尼卡美能達 Konica Minolta) 所發明。美能達的相機部門在 2006 年的時候退出市場，索尼也在當年接手、並延續使用該規格。

在 2010 年的時候，索尼發表了無反相機使用的 E 接環 (E-mount) 全新規格，兩種接環規格的相機產品也同時並存。2013 年的時候，索尼推出全球第一台的全片幅無反相機機身「α7」和「α7 R」，而該公司在後來也主推 E 接環的產品。