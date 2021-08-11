南韓疫情煞不住！單日新增2223例創新高

南韓中央防疫對策本部週三 (11 日) 表示，南韓新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診首度突破 2000 人大關， 24 小時內有 2223 例新增確診。

根據《韓聯社》11 日報導，南韓截至目前累計 21 萬 6206 人新冠肺炎確診。截至 11 日凌晨 0 點的 24 小時內新增 2223 例，當中有 2145 例是南韓本土個案，另有 78 例是境外移入。這是南韓單日確診首度突破 2000 人，較前一天的 1537 例多出 686 例。

南韓之前的單日新增確診紀錄是 7 月 28 日的 1895 例，在不到兩個星期時間又更新紀錄。

大首爾地區的防疫規定，持續維持在最高等級的第 4 階段社交距離規範；其他地區在原則上仍維持在第 3 階段，私人聚會的人數限制並未解除。即使如此，南韓第 4 波疫情仍無趨緩跡象。

傳染力強大的 Delta 變種病毒在南韓肆虐，而在暑假之後，南韓將迎接光復節連續假日，小學及國高中學生也將重返校園，讓人更加擔憂接下來的疫情發展。

在新增的 2145 例本土個案當中，首爾市 650 例、京畿道 648 例、仁川市 107 例，大首爾地區共計有 1405 例、占整體比例的 65.5%，而前一天的大首爾地區只有 800 多例新增確診。

大首爾以外地區，慶尚南道 139 例、釜山市 125 例、忠清南道 84 例、大邱市及慶尚北道各 66 例、忠清北道 54 例、蔚山市 48 例、大田市 42 例、全羅北道及濟州道各 28 例、江原道 19 例、光州市 17 例、全羅南道 16 例、世宗市 8 例，共計 740 例。

大首爾地區在去年 1 月出現首例新冠肺炎確診，大首爾地區之外的行政區在去年 2、3 月以大邱市及慶尚北道為中心爆發第 1 波疫情之後，也都分別出現新高。

另一方面，境外移入的 78 例當中，有 27 例是在機場和港口發現感染新冠肺炎，剩下 51 例是在入境後的隔離期間確診。

死亡案例新增 1 人，目前累計達 2135 人，南韓國內的新冠肺炎平均致死率報 0.99%。重症、病危患者新增 8 人，目前有 387 人，連續 12 天超過 300 人。

8 月 10 日的檢驗數量有 4 萬 4114 件，較前日減少 1 萬 141 件。