防疫神單掉落神壇 台產理賠拖累前7月稅後虧2.07億元

台產 (2832-TW) 去 (2020) 年底推出的「防疫神單」曾一度掀起搶購潮，不過，在理賠件數超過 1.3 萬件拖累下，台產前 7 月稅後虧損 2.07 億元。

金管會今 (10) 日公布截至 8 月 9 日，防疫保單承保件數為 1142 萬件，總保費收入達 74.35 億，其中，疫苗險則是承保件數 271 萬件，保費收入 7.86 億元；而整體防疫保單理賠件數達 2.29 萬件、理賠金額共 16.86 億元。

不過過去今管會在揭露整體防疫保單相關統計時，都會一併公告台產的承保與理賠最新狀況，但今天今管會一改以往作法，宣布「即日起不再對外公告，由台產自行對外說明」。

截至上次公佈的數字，至 8 月 4 日為止，台產理賠件數已達到 1 萬 3422 件。

針對營運現況，台產表示，7 月稅後純益為 0.58 億元，但因認列防疫保單的銷售成本與理賠金額，致自行結算前 7 月累計稅後虧損 2.07 億元。

台產強調，若經扣除防疫保單影響後，1 至 7 月累計稅前獲利仍較去年同期成長達 32.5%，尤其是在商業火險、貨物運輸保險、汽車保險及住宅火險等優質業務，均有亮眼的成長表現。