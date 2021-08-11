〈美股熱門股〉莫德納遭美銀看衰跌近6% 大摩唱旺Fisker飆漲逾21%

莫德納遭美銀看空 挫跌 5.72%

莫德納 (MRNA-US) 周二（10 日）在美國銀行分析師認為該股市值「荒謬到不合理」並重申該股低於大盤表現（underperform）評等後，股價挫跌 5.72% 至每股 456.76 美元。

莫德納周一在澳洲取得臨時授權後，股價飆升 17.1% 至 484.47 美元，創下近 9 月來最大單日漲幅，按股價計算，該公司市值約 1,955.6 億美元。

美國銀行分析師 Geoff Meacham 指出，雖然莫德納的新冠疫苗是全球經濟復甦的大功臣，但要證明近 2,000 億美元市值合理需假設兩件事，一是該公司在 2038 年前每年要提供 10 億至 15 億劑新冠疫苗、二是公司所有臨床試驗成功率要 100%，但他說這些假設都不可能成真。

Meacham 也承認，他看好的是莫德納的 mRNA 技術，但市場過度看漲的情緒讓他看空該公司股票。他將目標價訂在每股 115 美元，相當於比當前股價低約 75%。

大摩唱旺 Fisker 飆漲 21.56%

電動車製造商 Fisker(FSR-US) 受摩根士丹利分析師 Adam Jonas 稱讚是少有能準時推出電動車的新創企業，並看好該股在一年內有上漲一倍以上的空間，給予「買進」評等，激勵股價飆升 21.56% 至每股 18.27 美元，盤後續揚 1.48%。

Jonas 在報告中寫道，Fisker 可能是唯一一家能在 2020 年底時準時投產，並且有效營運的電動車新創公司。他也說：「我們將繼續推薦 Fisker，其為評等最高的借殼上市電動車新創公司。」並將該公司 12 個月的目標價訂為每股 40 美元，較周二收盤價高約 122%。

Fisker 已開始與汽車零組件、電子產品與其他製造商簽訂合約，已實現生產多元化。華爾街將此策略稱為「汽車業的蘋果」，該公司只專注設計與消費者介面。

此外，Fisker 在月初公布的 2021 會計年度第二季財報中提到，有望在明年開始生產首款純電 SUV。

RealReal 第二季財報黯淡 暴跌 17.99%

二手精品電商 RealReal(REAL-US) 周二公布 2021 會計年度第二季財報，營收、獲利皆低於預期，影響股價下跌 17.99% 至每股 13.31 美元，不過仍有分析師樂觀看待服飾業復甦，認為該公司前景可期。

RealReal 第二季營收報 1.049 億美元，儘管高於去年同期的 5,730 萬美元，但卻低於 FactSet 調查預估的 1.083 億美元，經調整後每股虧 0.5 美元，也遜於 FactSet 調查預估的每股虧損 0.48 美元。

儘管第二季業績黯淡，但 Cowen 看好服飾與鞋類需求反彈，較去年同期成長 70%、主要市場供應成長有所改善、高價商品需求也持續成長、零售的寄售方增加約 30%，將該股目標價訂為每股 23 美元，並給予優於大盤表現（ outperform）評等。

此外富國銀行（Wells Fargo）也給予增持（overweight）評等，並加目標價訂在每股 28 美元。