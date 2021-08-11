拜登經濟議程邁大步 美國參議院兩黨1兆基建法案過關

美國參議院周二（10 日）通過兩黨小組提出的 1 兆美元基礎建設法案，這對民主黨努力推動總統拜登的經濟議程來說是一項重大突破。

該法案以 69 票對 30 票過關，有 19 名共和黨人與 50 名民主黨人投下贊成票，法案內容包括為交通、寬頻網路與公用事業提供 5,500 億美元的資金。

在 1 兆美元基礎建設法案通過後，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）趁勝追擊，將繼續推進 3.5 兆美元預算決議，該決議將允許民主黨人在沒有共和黨人投票的情況下通過。

舒默周二晚間投票前表示：「今天參議院終於採取遲到近十幾年的措施，振興美國的基礎設施，給國家的工人、企業、經濟在未來成功發展的助力。」

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾強調，在參議院通過基礎設施法案或民主黨人另外提出的擴大社會安全網提案之前，都不會著手處理這兩項法案。不過眾議院要休會至 9 月 20 日才復會，因此國會可能需要數月時間才能通過這兩項措施。

1 兆美元基礎建設過關為白宮與國會兩黨長達數月的艱苦努力畫上句號，接下來將制定計畫更新美國公路、鐵路、公共交通、供水系統、電力系統與寬頻網路。

美國國會多年來未能就一項全面的基礎建設計畫達成共識，兩黨支持者都說，這項計畫將促進經濟發展與創造就業機會。

共和黨參議員同時也是該法案的談判代表 Rob Portman 說：「在經過多年甚至幾十年的討論後，終於完成了（法案通過）。」

不過民主黨推動的經濟議程仍有失敗可能，儘管基礎建設法案本身獲得足夠的民主黨與共和黨支持，使其能在眾議院中輕鬆通過。

但是為贏得態度謹慎的中間派支持，以及希望在兒童看照、帶薪休假與氣候政策方面增加支出的進步派力挺，裴洛西表示他不會在一個法案都還沒通過的情況下通過另一個法案。

為了在沒有共和黨人參與的情況下透過預算協調通過他們的計畫，民主黨人不能失去 50 人的參議院核心小組中的任何一名成員，或超過幾名代表。

參議院將在未來幾天就預算協議進行投票，開啟預算協調程序。

舒默預計，參議院最早將於周二開始所謂的馬拉松式連續投票（vote-a-rama），即對該決議進行無限期的修改。參議院計畫在預算案通過後開始休會，預計將於 9 月中旬復會。

舒默給委員會在 9 月 15 日完成最終立法的目標期限。之後該法案將不得不通過國會兩院的表決。