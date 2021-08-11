中國打壓科技業 軟銀暫緩中國相關投資

中國積極整頓科技業之際，軟銀集團對中國相關領域投資受重創，該公司周二 (10 日) 表示，將暫緩在中國的新投資，先觀察局勢如何發展。

在東京舉行的法說會中，軟銀執行長孫正義說，中國的整頓行動愈來愈無法預測，且範圍廣泛，軟銀和願景基金決定在可以更清楚判斷風險之前，暫時不會在中國推動更多投資。

孫正義說，中國仍是科技和人工智慧 (AI) 創新的中心，「但在投資方面，將看到很多新法規出現。我想多等一段時間，看看會有哪些監管規定、範圍有多大，以及對市場會有何種影響。」

孫正義很早就押寶中國電商巨頭阿里巴巴，規模 1,000 億美元的願景基金也向滴滴出行、抖音等中國獨角獸投資數十億美元，看好這些公司上市後能帶來驚人回報。

但最近這些標的公司的投資價值大幅下滑，它們因為涉及違反競爭、消費者保護不足或存在資安疑慮，遭到中國當局調查。

中國科技公司上市熱潮因此稍微降溫，願景基金持有的一些高估值公司身價下滑，並打壓軟銀第 1 季 (6 月底止) 獲利。

軟銀周二公布，第 1 季淨利年減 40% 至 7,615 億日圓 (69 億美元)，願景基金和另一檔規模 400 億美元的第二號基金，同期投資收益約為 26 億美元，遠低於前一季的 580 億美元。

願景基金投資的一些明星股票，在第 1 季也陷入估值縮水的窘境，例如南韓電商 Coupang(CPNG-US)、德國線上二手車經銷商 Auto1Group(ATOGF-US)。