市值10天蒸發6000億 軟銀孫正義成最大苦主 滴滴被北京追殺的2大理由曝光

文 / 黃琴雅

繼去年 10 月螞蟻金服赴港上市失利之後，中國企業滴滴出行異常低調地赴美上市，卻慘遭北京下重手「處理」，除了美中貿易戰的對壘外，阻止資金外逃，也是「習大大」追殺的理由。

中國最大叫車平台滴滴出行，6 月 30 日在美國紐約證交所風光上市，是繼 2014 年阿里巴巴赴美上市後，規模最大的中國公司 IPO（首次公開募股）案。

然而，在中共百年黨慶後的隔一天，7 月 2 日，中國監管單位以違反網路安全為由，對滴滴進行審查，再隔兩天，滴滴旗下的 25 款 App 在中國全面下架，中國市場占滴滴營運的 8 成，等於是要滴滴無法營運。才上市短短 4 天，滴滴就從雲端跌落谷底，市值蒸發 2 百億美元，股民與股東一片哀號。

這是繼去年 11 月，號稱地表最大 IPO 的中國科技金融巨擘螞蟻金服於赴港上市前夕，被中國監管單位臨時喊卡之後，再一家因上市掛牌而被「入罪」的中國公司，只是地點從中國可以管控的香港，移到了美國。

在美掛牌中企動輒得咎

軟銀孫正義成最大苦主

滴滴 App 下架不久，中國又對今年六月才剛在美股上市的 3 家網路平台公司：中國最大線上人力銀行網「Boss 直聘」、有中國貨車界 Uber 之稱的滿幫集團旗下「運滿滿」與「貨車幫」進行網路安全審查，並暫停新用戶註冊。

這 4 家被中國點名「有外洩中國資料給美國疑慮」的網路平台，有 3 家與日本軟體銀行有關。其中，滴滴出行與滿幫集團的最大股東都是軟銀，持股超過 20％。因此，中國這一波掃蕩網路公司平台赴美的行動，軟銀創辦人孫正義無疑是最大「苦主」，若算上去年未能順利上市的螞蟻金服，堪稱最大受災戶。

美中從貿易戰打到科技戰的演變來看，不論螞蟻金服、滴滴出行，或是滿幫，背後都手握中國人民金流、個人移動的大數據，中國基於網路安全考量，不顧滴滴出行甫掛牌就逕自出手管制，凸顯中國對網路安全的掌控，未來只會抓得更緊。

但從另一角度來看，滴滴這樁全球注目的 IPO 大案，為何不選擇就近的上海 A 股、港股，也許下場不至於如此慘烈，卻遠赴美股掛牌？

第 1 個原因是條件不符。中國企業要上 A 股掛牌，必須連續 3 年都有獲利，但滴滴成立 9 年，年年虧損，直至今年第 1 季才轉虧為盈，沒有資格上 A 股。

滴滴 9 年來經過 21 輪籌資，募資總額超過 2 百億美元，投資者從國資銀行如交通銀行、招商銀行與央企保利集團等，再找來與中國交好的外資，如軟銀、紅杉資本、蘋果，還有鴻海的富士康等陸續入資，連騰訊也是第 3 大股東，讓滴滴得以擊敗國外來的優步（Uber），成為中國約車平台龍頭。

來源：《今周刊》 第 1282 期

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