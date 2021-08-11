中國鋼鐵限產效應擴大 鐵礦砂報價創9個月新低

周三 (11 日) 陸媒報導指出，隨著近期中國鋼鐵業的限產加速推動，鐵礦砂期貨價格持續下探。截至中國期貨市場周二收盤，鐵礦砂主力合約收報人民幣 853 元 / 噸，創下近 9 個月來新低。

業內人士表示，在鋼鐵限產要求下，7 月以來中國鋼鐵廠開工率、粗鋼日產量持續走低，鐵礦砂需求低迷。未來，中國各地粗鋼減產的具體政策將加速落實，大多鋼鐵廠已計劃壓縮生產原料庫存，加上進口鐵礦砂運送情況樂觀，預計鐵礦砂價格仍有下滑空間。

目前中國已有多個地區針對鋼鐵企業實施限產、減產政策，山西省針對「2+26」城市 (京津冀大氣污染傳輸通道城市) 展開產量壓減工作，涉及太原、晉城和長治。

(圖片: AFP)

鋼鐵重鎮唐山市則是推出最新限產通知，要求除了首鋼遷鋼、首鋼京唐等鋼鐵廠外，19 家鋼鐵廠繼續落實執行總量減少排放 30% 的要求，未依照期限完成年度治理任務的鑫達鋼鐵等 3 家鋼鐵廠減少排放總量額外增加 10%，直到達成目標。

此外，遼寧某家大型鋼鐵廠相關人士表示，已接到減產的通知，多數當地鋼鐵廠將以採取擴大檢修計劃的方式完成減產目標。

中國鋼鐵工業協會副會長李新創表示，粗鋼減產工作有利於降低鐵礦砂市場的需求預期，短線內對穩定鐵礦砂價格具有積極作用。但從長線來看，提升中國產業鏈供應鏈安全水準仍需建立長效機制，才能從根本上解決鐵礦砂受制於人的問題。

