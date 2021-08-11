中國醫療市場前景可期 女股神旗下ARK嗅到投資機會

女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資（ARK Investment）在中國醫療市場嗅到投資機會，看好中國數位醫療發展，預估未來 4 年內線上醫療諮詢收入大幅成長。

根據方舟投資周二（10 日）公布的一份報告，雖然中國過去十幾年在電子商務、技術與其他領域上已完全數位化，但醫療保健領域卻是例外。

ARK 推測，2019 年到 2025 年間，中國的線上醫療諮詢收入可望增逾 30 倍，從 15 億美元大幅成長至 500 億美元。

中國的醫療保健行業之所以有如此大的潛力，ARK 表示，關鍵原因有兩個：醫生收入低與資金不足。

中國醫生的平均年收入不足 1.4 萬美元，僅略高於中國人均國內生產毛額 (GDP) 的 1.5 倍。相較之下，美國與加拿大的醫生人均 GDP 是該國的 4 倍。ARK 在報告中寫道：「因此中國醫生傾向過度治療病患，或優先考慮那些願意『塞錢』的病患。」。

在資金不足方面，報告指出，中國目前的醫療費用總額約占該國 GDP 的 6.6%，落後已開發國家。因此 ARK 認為，醫療經濟的未來與落後的中國醫療領域脫節，不過數位轉型與創新將能解決該問題。

ARK 預測，可以在中國醫療保健市場看到成長的領域包括：線上醫療諮詢、遠距醫療服務、人工智慧臨床輔助系統、數位醫療應用程式等。

ARK 分析顯示，中國的醫療體系正位於轉捩點（inflection point），由於用戶追求更好的醫療服務、線上醫療平台正在迅速創新與發展、政策改革，將醫療保健的痛點轉變為成長動力的催化劑。

ARK 認為，可能從這一轉型中受益的股票包括：平安健康（Ping An Healthcare and Technology）、阿里健康（Alibaba Health）、京東健康（JD Health）。

ARK Innovation ETF（代號 ARKK）周二開盤漲 0.47%，今年以來上漲 0.17%。 Ark Invest Genomic Revolution ETF（代號 ARKG）周二開盤漲 0.40%，今年以來下跌 6.38%。