BNT：第3劑抗變異株效果優於新疫苗 副作用與第2劑雷同

德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 表示，追加施打現有新冠疫苗目前看來比針對變種病毒開發新疫苗有效，此外，以色列初步臨床實驗顯示，打第 3 劑疫苗出現的副作用大致和第 2 劑相同，有些人副作用會減輕。

面對來勢洶洶的變種病毒，各界擔心現有疫苗保護力減弱，不過 BNT 執行長吳沙忻 (Ugur Sahin) 周一 (9 日) 表示，施打現有疫苗的第三劑仍是最佳策略。

根據 BNT 醫療長提供的資料，第三劑疫苗能對多種變種病毒株產生中和抗體，而且抗體水準高於第二劑。BNT 同時研發針對 Delta 病毒進行調整的新疫苗，本月即將展開人體實驗。

BNT 和輝瑞 (PFE-US) 合作開發的新冠疫苗，截至 7 月 21 日共在全球供貨逾 10 億劑，超過 6 月宣布的 7 億劑目標。阿斯特捷利康 (AZN-US) 上個月表示，加上合作夥伴印度血清研究所的產輛，在全球總供貨量達到 10 億劑。

BNT 和輝瑞 7 月初在美國申請授權施打第三劑，引發公衛單位批評，世界衛生組織 (WHO) 也向富國喊話，認為在疫苗分配不公的情況下，富國應該緩打第三劑疫苗。

目前美國當局正在評估，是否針對低免疫力族群施打第三劑疫苗，德國、法國則已經宣布，9 月起為脆弱族群接種第三劑。

以色列初步實驗結果：副作用類似第二劑

以色列是全球第一個大規模施打第三劑，當局周一公布的初步實驗結果顯示，4,500 名打完第三劑疫苗的人當中，88% 回報副作用和第二劑相比相同或減緩。有 31% 出現注射處腫脹或疼痛，約 15% 出現疲倦、肌肉痠痛或發燒的症狀，不到 1% 經歷呼吸困難或胸痛。

以色列目前約有 50 萬人打完第三劑，包含不少 7 月 30 日到 8 月 1 日之間施打的民眾，上述研究需要更多資料佐證。當局也表示，參加追加劑實驗的人當中，有一些可能在前兩次接種經歷嚴重的副作用。

提高疫苗銷售額和供貨量預測

BNT 因公布亮麗財報，其美國存託憑證 (ADR) 周一大漲 15% 至每股 447.23 美元。第 2 季由虧轉盈，每股獲利 12.67 美元，營收 62.4 億美元，雙雙優於市場預期，此外，全年疫苗銷售額會提升到 159 億歐元 (187 億美元)，今年產量上看 30 億劑，明年進一步提高到 40 億劑，且明年已簽約供貨超過 10 億劑疫苗。

BNT 並表示，目前正在推動一項計畫，把 mRNA 技術應用在癌症治療上。