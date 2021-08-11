〈房產〉新北國民運動中心周邊淡水量最大 價格每坪2字頭

本土疫情趨緩，新北市也宣布開放國民運動中心營運，有望帶動新一波運動風潮，房仲業者依據實價登錄資料統計新北市各國民運動中心周邊房市交易數據，淡水國民運動中心不僅價格最親民，成交量也高居榜首，居次爲汐止國民運動中心及林口國民運動中心周邊，分占第二、三名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，隨著國內運動風氣的興起，透過運動調劑身心成為不少民眾舒壓的管道，相比使用社區內的公共設施，不少民眾更偏好公有運動中心，不僅設施多元，設備也有專人定期維護，且收費相當合理，不少民眾都視為購屋時重要考量因素。

統計顯示，交易量前三名的熱門運動中心，第一名淡水國民運動中心以 564 件的成交量遙遙領先；第二、三名的汐止、林口運動中心，也分別有 406 件及 382 件的成交量。

陳金萍指出，淡水國民運動中心位於輕軌淡水行政中心站附近，除了是淡水區公所、戶政及地政等行政中心，也是生活機能相當成熟的區域，不僅有家樂福、全聯及寶雅店家等可以滿足日常所需；也有燦坤、全國電子等 3C 家電賣場以及多家銀行。

觀察近一年的實價登錄資料，有多達八成五的交易物件為屋齡 15 年內的電梯大樓，平均每坪 22 萬元，相當親民，適合預算較有限的購屋族群，包括「微笑莊園」、「和合晶站」、「灣頂大樓」等都是熱門成交的社區。

交易量排名第二的汐止運動中心，同樣也位於汐止區的行政中心附近，陳金萍指出，汐止運動中心位於汐止的鬧區，鄰近的大同路二段及附近巷弄內店家林立，包括各式餐飲、小吃，到了晚上還有汐止觀光夜市，對外食族來說相當方便；交通建設上，透過台鐵到南港車站只要不到 10 分鐘的時間，規劃中的民生汐止線未來也可以使民眾方便往返內湖、松山、中山區等地。從近一年的成交資訊來看，多數的成交案件集中於生活機能佳的大同路二段一帶，而物件則以屋齡 20-30 年的電梯大樓為主。

第三名林口運動中心成交量 382 件，平均單價 26.1 萬 / 坪相當平易近人。陳金萍說明，林口運動中心位於文化二路與文化三路之間，是林口區的房市交易熱區，除了林口運動中心的室內運動的空間外，周遭的扶輪公園、富貴森林公園以及林口社區運動公園也提供民眾足夠的戶外活動空間。此外，附近還有三井 outlet、環球購物中心以及昕境廣場等購物商場，提供民眾假日休閒的另一個去處。熱門交易的社區包括「新北郡」、「童話世紀」、「家昂幸福市」等。