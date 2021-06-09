〈房產〉淡水家樂福周邊住宅成交活絡 近一年交易逾400筆

大型量販店為居家生活帶來採購的便利，房仲業者依實價登錄統計近一年距離雙北市大型量販店周邊住宅成交資料，整理出雙北市前十大熱門量販店周邊宅，由新北市搶進前五名。其中，新北市淡水區的「家樂褔淡新店」以 415 筆交易居冠，住宅每坪均價落在 21.9 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，家樂福淡新店位於淡海新市鎮，除了距離輕軌淡水行政中心站只需步行兩分鐘的距離之外，周邊還有淡水國民運動中心、市民聯合中心等公共設施，加上燦坤、寶雅、全聯及多家連鎖餐飲持續進駐，生活機能逐步到位。

此外，學區方面也有年年額滿的雙語明星學校新市國小和正德國中。齊全學區、便捷交通、完善的生活機能和超親民「2」字頭房價，成為吸引大台北首購族和小資族的主要原因。

而成交排名第二的為新店區的「家樂福新店店」，每坪約為 50.8 萬元。陳金萍說，新店家樂福商圈為新店市區的三大生活圈之一，因為近捷運七張站，生活機能便利，尤其主打 24 小時不打烊，也因此成為新店人逛街、採買及用餐的首選之地。加上近年來利多話題不斷，包含裕隆城商場將於 2022 年第二季開幕，誠品百貨、威秀影城將入駐商場，還有目前開始招商的新店寶高智慧產業園區，預估將提供 1.6 萬個工作機會，都為該區房市帶來激勵作用。

此外，新店最大的都更案「新店寶強段都更案」，也預計於 2025 年完工，42 層的摩天大樓屆時可望成為新店新地標，在各重大建設的利多加持加上生活機能完備的狀況下，吸引不少民眾進駐。

至於台北市量販店則是拿下第 6-10 名，位居第六的是萬華區的「家樂福桂林店」，住宅均價落在 56.8 萬元。陳金萍指出，萬華區為北市早期發展區域，但近年在北市政府積極推動「西區門戶翻轉計畫」，成功翻新的萬華周邊，展現出全新面貌。在這個新舊並存的城區中，桂林家樂福生活圈尤為熱鬧，周邊餐飲、商家選擇眾多，且步行 10 分鐘即可達捷運西門站、龍山寺站以及小南門站，日常生活採買、交通都相當方便，加上房價相對實惠，深獲不少想購入北市門牌的購屋族青睞，購屋需求穩定。