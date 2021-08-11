〈房產〉新光三越插旗東區 新商圈百貨新戰事起

位在忠孝復興站的「Diamond Towers」精品百貨，由龍麟建設正式啟動招商作業，經過議約協商，與新光三越雙方在今 (11) 日完成簽署正式契約書。

受龍麟建設委託招商的商仲戴德梁行指出，因「Diamond Towers」坐落於台北市正核心位置的東區商圈，擁有便捷的交通運輸系統、川流不息的的車潮人流，經歷一年多的時間與國內外各大百貨業者進行訪談及招商工作，並協助投資人提出各種最佳投資條件後，今年 2 月，由新光三越獲得龍麟建設青睞，簽署預定契約書，並在經過半年多的議約協商，今天完成簽署正式契約書。

忠孝復興「Diamond Towers」建築示意圖。(圖：戴德梁行提供)

戴德梁行主管指出，在協助新光三越及龍麟建設議約協商的過程，歷經疫情衝擊，重創零售市場，但因「Diamond Towers」位於東區商圈最精華位置，坐擁雙捷運交匯，並享有極大廣告效益，更是台北市中心稀有完整商業空間釋出，雙方在協商期間，一直保持高度信心。

戴德梁行顏炳立董事總經理表示，「Diamond Towers」都更案，是由都更實施者龍麟建設歷時 25 年的時間進行整合，並邀請投資方三圓建設傾盡全力合作開發，斥資超過 400 億元的世紀大案。