經濟強勁做後盾 美股、台股後市不淡

近期投資市場環繞著三大變數，包括疫情捲土重來、聯準會何時縮減購債以及通膨升溫的擔憂，儘管如此，美國股市仍持續創新高；反觀台灣防疫有成，台股在 7 月創下新高後，受到中國監管整肅的拖累，指數陷入高檔震盪整理。「鉅亨買基金」認為，無論是美股或台股，都有強勁的經濟做後盾，任何的拉回都是進場佈局的好時機。

根據晨星截至今年 7 月底的數據統計，各天期排名在同類型前 25% 且今年以來的報酬率達 20% 以上的基金中，台股基金堪稱最大贏家。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，全球受到新冠疫情肆虐一年多，近半年來經濟才逐漸回溫；台灣因為在疫情初即快速反應，出口衝擊相對低，出口訂單年增率連續 16 個月正成長。由於美中對抗意識升高，台灣與美貿易協定將重啟談判，台灣將進一步融入美國新的供應鏈，有利台股基金表現。此外，隨著國內三級警戒的解除，原本受到壓抑的內需將逐步恢復，亦將為台股增添更多投資信心。

針對聯準會將縮減購債、疫情捲土重來及美國通膨問題，張榮仁分析，就美國疫情部份，新增感染人數都集中在疫苗施打率較低的州，顯示疫苗仍是對抗疫情最有效的工具，隨著疫情捲土重來，施打速度也開始升高，預期疫情終究會過去，生活也會逐步回歸正常。至於聯準會目前持有的美國公債與 MBS，大部分都透過附賣回交易方式回流到聯準會手中，因此，就算聯準會未來減少每月購債金額，也只是降低未來附賣回交易的成長幅度，並不會影響美元的流動性。在通膨部份，預期美國通膨上升壓力將隨著勞動力重返就業市場後，於第四季開始舒緩，美國通膨失控機率並不高。

疫情捲土重來、聯準會開始討論縮減購債於 8 月仍會為風險資產帶來波動，不過，張榮仁認為，從長期來看，美國即將通過基建法案，規模更大的美國家庭計畫也可望於 10 月開始加速推行，財政刺激政策與寬鬆貨幣政策仍是美國經濟的最大助力，因此拉回都是美股的好買點。除了美股，隨著對疫情的擔憂可望再次消散，同為已開發國家的歐洲與日本股市，以及經濟基本面強勁的台股也都展望樂觀，投資人趁震盪拉回時都可以擇機進行佈局。

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