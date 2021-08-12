什麼是縮減購債？該害怕嗎？

美國上週五公佈令人驚豔的勞動市場數據後，各家機構紛紛提高美國於今年縮減購債的機率。縮減購債究竟為何？聯準會為何該開始縮減購債？對美國股市或其他風險資產又會有何影響？

1. 美國勞動市場復甦快又好

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上週五之前，大家對於美國縮減購債的看法各有分歧，較積極的如同「鉅亨買基金」，認為聯準會即將開始正式討論，最快今年底就會開始縮減購債金額；較保守的則對疫情與勞動市場持保守看法，認為明年才會開始。但週五公佈的數字改變的大多數人的預期，失業人數從上個月的 988 萬人降至 922 萬人（未經季節調整），所有員工與生產及非管理勞工的每小時薪資年增率更高達 4% 與 4.7%。而除了多數人關注的這兩者外，與疫情高點相比，美國 25 至 54 歲的非勞動力人數由 2,537 萬人降至 2,330 萬人，這些人絕大部分都回到了勞動市場。目前失業人數與想找工作但卻分類為非勞動力的人數為 1,600 萬人，前次金融危機期間，美國花了 53 個月才回到這個水準，此次美國勞動市場復甦速度快得驚人。

2. 又有新工具，縮減購債風險低

每個月 1,200 億美元的購債計畫與超低利率政策，本就是為了幫助美國經濟渡過難關，並回歸正常才會推出。但如今美國經濟與勞動市場狀況已經大幅改善，還需要這麼多政策工具支援嗎？從聯準會資產負債表近一年變化來看，聯準會購買的大量公債與 MBS，都反映在負債端的附賣回交易金額變化上。聯準會左手把錢交給金融機構後，金融機構馬上就透過附賣回交易將錢放回到聯準會的口袋中，就算現在就開始縮減每月購債金額，也只是降低未來附賣回交易金額成長的速度。而且為避免疫情或是任何意料外的情況發生，聯準會推出新的常設回購機制（SRF），金融機構可快速的取得所需資金，不需擔心流動性突然枯竭。

資料來源：聯準會，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/8/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 縮減購債對美股影響有限，更該注意的是長短期公債間利差

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬指數，資料期間: 1988-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處利差為美國 10 年公債減 3 個月公債殖利率。

從景氣週期與貨幣政策來看，美國股市大致可分為經濟衰退剛結束至第一次升息、首次升息至美國公債間長短期利差反轉，與美國長短期公債間利差反轉至經濟衰退結束三個階段。從 1988 年以來，擺脫經濟衰退的前兩個週期，美國股市平均每年上漲 9.4% 與 14%，上漲機率都為 100%；而當長短期公債間利差反轉後，股市表現就開始轉差，平均每年下跌 4.6%。若以時間長度來看，前兩個週期平均時間為 48 與 46 個月，長短期公債間利差反轉後的平均為 22 個月。就算聯準會宣佈縮減購債金額，我們也仍處於衰退結束後至首次升息前的期間，不需太過擔心。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

長短期公債間利差反轉前，美股基金都是買點

從過往週期平均時長來看，我們離美國長短期公債間利差正式反轉還有遙遠距離，不管是透過定期定額還是單筆買進，現在都不是賣出的好時機，在利差反轉前，美股基金都適合持續買進並持有。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德美國靈活股票基金 A2

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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