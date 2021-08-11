聯準會偏鷹立場 金價跌破1700美元 法人預期短線難逃跌勢

美元指數反彈拖累黃金價格，每盎司一度跌破 1700 美元，法人認為，在聯準會規劃縮減購債規模後，可能推升美元進一步反彈，加上黃金抗通膨優勢不再，預期短線金價難逃跌勢命運。

非農就業數據強勁，點燃美元升值動能，美元指數一度反彈觸及 93 關卡，在聯準會官員預告待就業市場穩定復甦後，將有更明確的立基點可縮減購債規模，引發市場對於升息的預期心理。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，在多數聯準會官員認同目前的就業復甦和經濟反彈已達到預期的目標前提下，預期縮減買債規模很有可能加快在未來幾個月開始，屆時美元可能有更多的上漲空間，甚至不排除突破年內的高點。

楊傲正表示，目前市場普遍認為，聯準會最快要等 2023 年才會開始升息一碼，而從歐洲美元 2023 年 3 月選擇權顯示，大部分交易員都維持最早在該時間段聯準會政策利率將比當前上升 25 個基點，而非 50 個基點，由此可見，市場暫時對升息步伐的預期仍相對穩健，暫時不會因為部分官員的「超鷹」立場而有所動搖。

換言之，美元的升勢能否長線持續，仍要看聯準會大部分官員的立場是否比目前市場預期 2023 年開始升息來得更鷹派；反之美元升勢極有可能以緩步方式啟動，而非短期內大幅上揚。

在美元指數反彈下，黃金上周五從 1800 美元大跌至 1763 美元，跌幅達 2.29%，本周更一度跌至 1684 美元，究其原因金價重挫不外乎與其「抗通膨」優勢減少有關。

楊傲正說明，黃金作為零孳息資產，在低利率環境下確實能發揮「抗通膨」作用，但在聯準會縮債升息預期增強下，黃金因零息而遭大幅拋售，成為亮麗的非農數據和聯準會放鷹下最傷的資產。

整體而言，如果未來一段時間聯準會開始慢慢改變之前發表的鴿派言論，並揚言開始考慮縮債等，預期黃金的跌勢將難以在短時間內改變。