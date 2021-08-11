高端COVID-19疫苗8/23開打

疫情指揮中心今 (11) 日宣布，COVID-19 公費疫苗預約平台第六期意願登記納入高端疫苗，將於周五 (8/13) 中午截止，預計自 8/23 至 8/29 開放施打，指揮中陳時中表示，雖然目前高端檢驗封緘的疫苗數量尚未達標，但這兩天至少可達 60 萬劑。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自 8/16 上午 10 點起至 8/18 中午 12 點截止；預計 8/23 起開放接種，至 8/29 止，將視疫苗供應期程調整接種場次，開放預約接種對象則依據意願登記結算情形決定。

高端疫苗即將開放民眾接種，不過，截止目前，完成檢驗封緘的僅有 35 萬劑，陳時中表示，指揮中心希望屆時至少有 80 幾萬劑，但要看檢驗的結果，不能說一定會過，但經檢驗封緘後，達到 60 萬劑沒有問題。

陳時中表示，由於意願登記尚未完成，無法對外報告開放到哪個年齡層，僅能對外說明有願意接種高端疫苗者共有 106 萬 2817 人。

此外，國際疫苗大廠頻傳延遲交貨，南韓將派代表團赴美向莫德納抗議，外界關注台灣是否比照辦理，對此，陳時中表示，各國作法不同，台灣是透過駐美代表處或與莫德納總公司視訊聯繫，經多重外交管道，即時掌握供應情況。若親自赴美催貨可讓疫苗早點到貨，「任何作為我們都願意做」。