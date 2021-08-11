〈宇瞻法說〉長短料成干擾 估明年驅動、電源管理IC供給仍吃緊

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理張家騉指出，市場確實有長短料情況，目前公司受缺料影響較大是驅動 IC、電源管理 IC，將努力取得穩定料源，並預期明年相關晶片供給還是會吃緊。

就近期市況來看，張家騉指出，受限晶圓代工、封測端產能不足，對宇瞻來說影響較嚴重是驅動 IC、電源管理 IC 吃緊情況，影響整體供應鏈與記憶體市場變化。

張家騉也說，近來控制晶片缺貨日益嚴重，平均交期拉長至超過 9 個月，預期下半年控制晶片、電源管理晶片等小晶片，缺料情況不會解除，第四季是觀察指標，他並認為，明年這種半導體小晶片供給還是會吃緊。

張家騉表示，雖然晶圓代工廠相繼擴產，但也要到 2022 年底、2023 年，晶片吃緊情況才可望緩解，短期將著重取得小晶片料源穩定供貨，這些小晶片過去看來不重要，現在卻是關鍵零組件。

宇瞻第二季受惠需求回溫、漲價效益帶動，加上轉型成效顯現，單季稅後純益 1.69 億元，季增 36.3%，年增 1.96 倍，每股純益 1.68 元，創單季新高，上半年每股賺 2.91 元，也寫下歷年同期新高。