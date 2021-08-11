光隆上半年純益年增27% EPS 1.98元 越南出貨因疫情遞延

戶外機能服與家紡大廠光隆實業 (8916-TW) 今 (11) 日公布最新財報，上半年在金居 (8358-TW) 等業外獲利挹注下, 稅後純益 2.6 億元，年增 27.7%，每股純益爲 1.98 元，目前越南生產線因防疫造成生產進度受阻，部分出貨遞延。

光隆第二季營收 23.95 億元，毛利率 15.8%，季增 3.8 個百分點，年減 1.9 個百分點，稅後純益 1.32 億元，季增 3.1%，年減 27.2%，每股純益 1 元。2021 年上半年營收 40.86 億元，毛利率 14.3%，年減 0.5 個百分點稅後純益 2.60 億元，年增 27.7%，每股純益達 1.98 元。

光隆上半年本業中，家紡部門持續受惠日本宅經濟帶動居家用品消費需求成長，客戶拉貨動能強勁，業績成長 27%；成衣部門則受到國際航運擁擠及運費高漲影響，客戶拉貨較往年延後，上半年營運表現遜於 2020 年, 但隨歐美解封，巿況漸趨轉好，客戶也開始追補訂單，有助下半年成長動能回歸。

光隆透過間接持有 VIZIO 股權，在 VIZIO 美股上市掛牌後，上半年認列評價利益計有 1.57 億元，貢獻每股純益 1.2 元。

光隆 7 月營收 7.94 億元，月減 23%、年減 9.2% ; 累計前 7 月營收 48.8 億元，年減 4.5%。主要是因應越南疫情的暫時停工，衝擊 7、8 月業績，部份出貨將推遲至下一季。

光隆在「輕資產」的經營策略下，積極進行資產活化，除中國廠區不動產已在規劃，今年 5 月處分金居獲利 9200 萬元，光隆在宜蘭研發中心周邊土地開發建案，今年第二季也公開銷售，估計完銷後可為光隆貢獻每股純益逾 0.6 元。