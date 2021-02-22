光隆首季出貨結構佳 毛利率可望再提升

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 今年首季獲家紡品需求大幅成長帶動，1 月營收達 6.37 億元，月增 49.41%，年增 6.96%，且成衣產品組合優化，有利毛利率推升，依接單趨勢而言，光隆評估，首季毛利率將優於去年 10.22% 表現，並可望維持連續 20 個季獲利表現。

去年日本居家辦公受疫情帶動，光隆首季營收跨越 20 億元大關，為歷年來首季最佳，今年首季營收估難以跨越去年門檻，但光隆主管指出，今年第一季光隆降低羽絨原物料的出貨比重，提升在家紡品、成衣的數量，有助毛利率再提升。

同時，光隆今年日本最大家居用品品牌主力客戶，對後巿況樂觀，光隆對於 2021 年家紡品業務營收，估有雙位數成長空間。

光隆以戶外機能服巿場為主的成衣部門，去年客戶因應疫情調節庫存，且國際貨運吃緊影響, 全年終止連 7 年營收成長，今年在客戶端需求逐漸回溫下，成長表現將優於營收。

光隆成衣主要巿場北美、歐洲與日本地區，已開始接種疫苗，但歐美地區正遭受 60 年來最強的極地氣漩襲擊，寒冷異常, 尤其美國還創下自 2000 年來最低的氣溫紀錄，料將帶動防寒服裝的需求，有助客戶端銷售轉，以其美系大眾運動品牌客戶在近期的財報揭露，對於今年營收預期成長空間即有 18-20%。有利光隆成衣在下一個銷售季度的接單。

光隆有轉投資金居開發 (8358-TW) 並持有 5000 張，預估潛在利益逾 4700 萬元, 可貢獻光隆每股純益 0.35 元以上。去年營收 91.42 億元，年減 13.71%，無法維持前 2 年逾百億元以上表現，但今年資本支出將倍增。

2020 光隆年因應疫情而暫緩海外生產線擴增計劃，今年將重啟擴增成衣產線及新建家紡生產基地的規劃，預估 2021 年的資本支出將達 3 億元，較去年 1.5 億元倍增。

光隆股利配發一向穩定，自 2013 年起，每年普通股每股派息金額平均為 3.15 元，現金殖利率維持在 6% 以上，即使在 2017 年因火災事件導致虧損，隔年也實際派發近 3 元現金股利，光隆截至去年第 3 季止，帳列可供分配之資本公積與未分配盈餘合計有 29.2 億元，配息估將可維持一貫的水準。