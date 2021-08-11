海運後市看法分歧 內外資看長榮目標價價差高達280元

航運指數自 7 月以來跌幅近 30%，對於貨櫃海運後市，內外資近來出具報告明顯分歧，繼亞系外資對長榮 (2603-TW) 給出中立、目標價 165 元，美系外資最新報告目標價僅 89 元，不過，仍有內資力挺，將長榮目標價喊上 371 元。

美系外資認為，目前長榮股價淨值比約 2.4 倍，已較長期平均來得高。

另一方面，美系外資認為，雖長榮下半年獲利有望明顯高於上半年，但第四季營收可能季減 10%，運力吃緊的狀況正在緩和。

不過，國內法人出具最新報告則持不同看法，認為整體運價反應到營收，會有 1 個月以上落差，加上目前全球塞港依然嚴重，因此，第四季運價可能會高於第三季傳統旺季，基於保守原則，估第四季獲利將季減 12%，若後續第四季運價高於第三季，則有助獲利向上。

法人指出，據海運研調機構 Drewry 表示，全球貨櫃港口運力將以每年平均 2.5% 的速度增長，到 2025 年達 13 億標準箱，而全球貨櫃運輸需求同期可能每年平均增長 5%，若港口碼頭投資長期落後於全球貨櫃運輸需求，則將使塞港常態化，無法扭轉供不應求。

法人估，長榮今年稀釋稅後每股純益達 37.13 元，維持 10 倍本益比，計算目標價 371 元，持續給予買進評等。