〈致新法說〉Q3營收季增幅上看11% 供需緊張將延續至明年

電源管理晶片廠致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理吳錦川指出，儘管市場雜音不斷，不過，第三季仍有旺季效應，且晶片還是持續缺貨，預期緊張態勢將一路延續至明年。

法人估，致新第三季營收 25.5-26.5 億元，季增 7-11%，年增 48-54%，毛利率 45-48%，營益率 26-30%，雙率中位數則皆較上季微幅下滑。

吳錦川表示，供需仍吃緊，且基於各家大廠釋出的訊息來看，晶圓代工產能最快明年底才有機會開出，產業未有反轉跡象，今年第三季仍有傳統旺季，系統廠出貨應是被晶片缺貨所限制，而非是需求問題。

展望明年，吳錦川認為，仍難預估今年下半年筆電、面板需求，更何況是預測明年市況，主因市場變數很多，包括零組件出貨、疫情反覆等，不過，就致新自身來說，明年取得產能比今年多。

至於未來供應鏈，吳錦川表示，由於一個電子產品須由 12 吋、8 吋晶片共同組成，隨著電子產品需求逐步增加，12 吋產能將陸續開出，但未來三年仍未看到 8 吋產能有實質增加，因此恐出現 12 吋與 8 吋的結構性長短料。

吳錦川也針對記憶體 DDR 5 作補充，DDR 自 1990 年問世以來，就需仰賴 PMIC 供應電源，至今經過 30 年，目前提供 DDR 4 的 PMIC 廠商約莫 10 家，包括 TI、onsemi、AOS、Diodes、立錡、致新、茂達、力智、瑞薩、矽力 - KY。

吳錦川重申，上述相關業者都會持續投入 DDR 5，新規格升級通常需要 4-5 年，滲透率才會超過 50%，強調來自 DDR 5 的業績是「左手換右手」，規格升級對公司影響不大，相關生意占致新營收比重也偏低。