稱油品全台唯一 公平會開罰台塑化、統一精工300萬元

公平會今 (11) 日委員會議通過，台塑化 (6505-TW) 及統一精工於去年 3 至 4 月間，在網站刊登旗下 95+ 汽油產品，標示「全台唯一」等用語，涉及廣告不實，違反公平交易法規定，分別處台塑化 200 萬元及統一精工 100 萬元罰鍰。

公平會指出，國內油品市場屬寡占市場，現有中油及台塑化等 2 家供油業者，據現行 CNS 12641 國家標準針對 95 無鉛汽油規範，其辛烷值不得低於 95。經查，台塑化及統一精工於廣告宣稱「95+ 汽油：全台唯一超越國家標準」，給人印象為全台唯一超越 CNS 12614 國家標準辛烷值 95 的汽油。

然而，依台塑化及中油提出公正認證單位出具 95 無鉛汽油的檢驗報告顯示，中油 95 無鉛汽油的辛烷值也已超越國家標準，故並非全台僅有台塑化的 95+ 汽油是唯一超越國家標準的油品。

公平會進一步指出，台塑化及統一精工於廣告也宣稱超級柴油是全台唯一符合歐規五期，是針對該油品的「密度 15oC」值而為，最終檢驗結果顯示，中油供應的超柴品質範圍值也符合歐規五期。

公平會表示，台塑化及統一精工對於 95+ 汽油、超級柴油使用全台唯一等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第 21 條第 1 項規定，因此對台塑化開罰 200 萬元罰鍰，統一精工則處 100 萬元。