〈大江集團法說〉歐美保健品需求強勁 下半年維持逐季成長目標

大江 (8436-TW) 集團今 (11) 日召開法說，大江看好，隨著歐美市場布局有成，客戶對保健品需求強勁，將支撐下半年營運表現，整體營收維持逐季成長目標，不過貨運價格居高不下，加上持續觀望中國市場復甦狀況，成長幅度尚不明朗。

大江銷售區域比重方面，歐美提升至 37.4%、中國降至 46%、亞洲占 8.3%、台灣 7.2%、其他區域占 1.1%。

歐美地區方面，大江表示，受惠歐美客戶產品銷售地區涵蓋全球，且對於玻璃瓶包裝、一次性飲品的飲料劑型產品需求大，尤其在疫情期間拉貨力道非常強勁。

大江看好，進軍美國市場才 5 年、歐洲 3 年，仍具有潛在成長空間，加上歐美客戶對保健品需求強勁，有望推升今年下半年業績逐步向上成長。

中國市場部分，大江指出，由於中國接單與出貨有時間差，加上終端客戶受疫情影響、買氣疲軟，再者，當地主要銷售高價的機能性商品，導致第二季業績下滑，目前仍在觀望當地經濟復甦狀況，期望下半年出貨量逐步好轉。

大江坦言，雖然短期受到疫情影響，航運成本高漲，預期塞港、缺櫃問題有望緩解，運費回到往年正常水位，未來將與客戶討論調降運費費用，目標營業費用控制在 5 億元。

大江日前收購 NewAge 猶他州廠的生產設施及代工銷售業務，該廠將作為大江集團美國總部，目前正在清點該廠區的產能，後續會先優化生產線與製程，預計第四季開始貢獻營收。