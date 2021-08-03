〈房產〉國泰房地產指數：Q2台南、新竹推案不減反增

國泰房地產指數今 (3) 日公布第二季報告，5 月中全台進入三級警戒，房市成交量急縮，推案量、成交量下滑；但新竹、台南推案戶數不減反增，銷售率穩定，台南推案量更是較上季大增 1 倍，報告並指出，全台房市價格穩定，未來營建成本漲幅趨勢是觀察重點。

國泰房地產指數第二季報告指出，2021 年第二季全台新推個案數共 209 件，總推案金額達 2456 億元，季減 27%，年減 35.8%，統計推案戶數計有 1 萬 7749 戶，全台七都中以新竹、台南推案量逆勢上揚，尤其以台南第二季推案戶數 1924 戶，較上季大增 53.9%，推案金額 269 億元也較上季大增逾 1 倍。

國泰房產指數指出，儘管受疫情衝擊影響買氣，以及既定新案推程，推案量縮，新竹縣市銷售率仍逆勢成長，創 2015 年以來新高點，推估應與區域供給少、電子科技產業景氣持續熱絡有關。

在各區表現上，本季成交價除台中因推案區位偏外圍而下跌外，其餘皆維持穩定或上漲；本季成交量，新北、高雄減少，推案金額減少四成多，為三年來新低，成交戶數亦減少三成多。其餘地區維持穩定。綜合本季房市，相較上季或去年同季，全國房市價格維持穩定，成交量短期下滑。

國泰房產指數指出，央行於去年 12 月、今年 3 月兩度調整選擇性信用管制措施，目前購屋貸款年增率略增，建築貸款年增率續降；加上 7 月 1 日起實施的房地合一稅 2.0 及實價登錄 2.0，預期未來投機炒作情況可能降低。

國泰房產指數認為，5 月中全台進入三級警戒，房市成交量急縮。但綜觀本季房市，相較上季或去年同季，全國房市價格維持穩定，成交量短期下滑；未來營建成本漲幅趨勢是否會讓房價產生波動，將為未來觀察重點。