〈大江集團法說〉與和康生合作首個產品已上市 全球布局本季顯現

和康生 (1783-TW) 成為大江 (8436-TW) 集團旗下企業後，雙方已合作開發首個膠原蛋白飲品並上市，此外，和康生旗下醫材與保健品，陸續透過大江在全球通路，拓展海外市場，預期本季將可看到顯著營運貢獻。

和康生總經理陳松青表示，由於目前銷售區域以台灣為主，占整體營收比重超過 4 成，美國約占 3 成、歐洲僅占 10%，由於手上有多個國家產品認證，但過去難有機會拓展海外市場，期望透過大江在全球 57 個國家通路，將旗下醫材產品銷往海外，帶動營收快速擴大。

大江全球布局的通路包括直銷、保健品、醫院、診所等，品項涵蓋保養品與醫材，目前已規劃將和康生的醫材品銷往海外市場，預期本季將可看到合作綜效。

陳松青指出，旗下產品主要分為保健品與醫材，上半年受到疫情影響，保健品代工業務量下滑，不過醫材品屬於剛性需求，隨著國內疫苗施打率攀升，醫院門診量回穩，醫材上半年業績年增超過 4 成，同時帶動整體毛利率走揚。

陳松青看好，膠原蛋白、玻尿酸等相關高階醫材品在美國銷售量逐步成長，若疫情有望獲得控制，保健品代工業務也有機會回升，整體下半年營收樂觀看待。

大江上 (7) 月正式將和康生併入集團旗下企業，透過和康生的膠原蛋白技術與大江的飲品製程，雙方已合作開發膠原蛋白飲品且陸續在各市場販售。

至於未來是否有其他併購案，大江回應，持續與國、內外多家業者洽談，併購標的主要是能與企業核心技術互補，如配方製造、相關劑型、檢驗等。