〈力旺法說〉客戶產品下半年陸續量產 12吋權利金將強勁成長

IP 大廠力旺 (3529-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長徐清祥指出，下半年授權金、權利金將持續成長，尤其隨著客戶在 12 吋製程的產品陸續量產，有助權利金強勁增加，今年全年營運將再優於去年。

徐清祥指出，8 吋、12 吋製程的權利金下半年將維持成長態勢，其中，8 吋隨著 5G、汽車和物聯網相關應用興起，帶動 PMIC、MCU、指紋辨識和感測器晶片需求增加，推升 8 吋權利金成長。

另外，力旺受惠 TDDI、OLED DDI、ISP、DTV、STB、WiFi 6、藍牙、乙太網、交換器、TWS、DRAM 等客戶陸續進入量產且放量出貨，帶動 12 吋權利金強勁增長，下半年將看到更多 FinFET 製程的營收貢獻。

業務資深副總何明洲表示，隨著各大晶圓代工廠積極擴充 28/22 奈米產能，力旺目前已累積超過 140 個 NTO(New tape out) 案件，將成為未來 2-3 年權利金成長動能，其中與台積電合作的 NTO 案件達 60 件。

針對新業務 NeoFuse、NeoPUF，徐清祥補充，NeoFuse、NeoPUF 皆為安全防護相關應用，為綑綁銷售解決方案，目前也獲客戶採用，其中，NeoFuse 採用先進製程，可取代傳統的 e-Fuse，預計將成為未來硬體安全防護主流技術。

力旺在先進製程領域也有斬獲，6 奈米 OTP 已通過驗證，5 奈米已完成前置作業，將進入測試階段，預計未來 1-2 年可以貢獻權利金。

至於與 Arm 的合作，徐清祥表示，雙方目前主要合作製程為 40/22 奈米，應用為物聯網、邊緣運算等，客戶對於採用結果相當滿意，雙方也正積極接洽，期望擴張至高階 CPU 應用，製程也會往 7 奈米甚至以下邁進。