外資終止連三賣 前十大買超有八檔金融股、續調節雙D族群

台股今 (11) 日在電子、傳產族群走弱下，終場下跌 96 點，失守季線，收在 17227 點，三大法人土洋對作，其中，外資終止連三賣，今轉為買超 64.08 億元，大舉加碼金融族群，前十大買超中有八檔為金融股，賣超則持續調節記憶體、面板族群。

期貨方面，外資今加碼 3782 口空單，空單未平倉口數來到逾 3 萬口，達 31707 口，投信也加碼 243 口空單，空單未平倉口數增加到 608 口，自營商則減碼 431 口多單，多單未平倉口數降為 14393 口。

觀察外資操作，今終止連三賣轉買，大舉增持金融股，統計前十大買超中就有八檔金融股，臺企銀 23437 張居冠，元大金、國泰金也各有 21243、20045 張，其他新光金 15681 張、華南金 12420 張、富邦金 10785 張、中信金 10222 張、台新金 8647 張，非金融股標的則有聯電 17110 張，國泰智能電動車 ETF 13945 張。

賣超方面則以雙 D 族群為主，華邦電、南亞科分居前兩名，賣超張數達 30361、19504 張，旺宏也遭砍 7459 張，面板族群中友達、彩晶也持續被外資調節，今日也被賣超 17102、7025 張，其他賣超標的還包含國泰台灣 5G+、台泥、宏碁、大成鋼、緯創等。

投信今則站在賣方，與外資不同調，調節華邦電 12732 張居冠，晶豪科 3183 張、億光 3089 張、佳凌 2243 張、彩晶 2000 張、元太 1005 張，其他還有南亞科、台玻、原相、精材等。

買超方面，投資大買兆豐金 6580 張居冠，中鋼也有 2694 張，南茂、台泥、富邦金也都有千張以上，其他買超標的還包含永豐金、台郡、國泰金、榮剛、大成鋼等。