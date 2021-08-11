家族企業接班 近7成認為大環境變遷為最大挑戰

家族企業最常面臨世代接班的問題，根據安永調查，68% 的新世代企業家班領袖認為，最主要挑戰是傳承計畫不完善及大環境快速變遷，顯見家族企業更需要提前規劃以達到永續傳承目標。

調查指出，50% 新世代企業接班領袖認為，家族企業預計將交棒給下一代家族成員，也有 50% 認為家族企業僅有傳承接班規劃的念頭但尚未具體。

安永聯合會計師事務所家族企業傳承規劃及稅務諮詢服務執業會計師林志翔指出，家族企業可思考如何應用企業併購以延續家族傳承，一般可透過家族事業間的內部整併，讓原本已進入軌道之家族事業有效分工、逐漸壯大。

但若家族後代沒有接班計畫或是家族產業面臨內外部壓力下，為讓家族事業持續進行，則可透過外部併購以利轉型升級、延續家族事業。

此外，家族企業併購也可透過分割、收購、合併、股份轉換等方式，整合家族組織架構、資源集中及發揮集團綜效目的，加強家族企業核心競爭力。

林志翔指出，如果家族企業間進行重組，可透過企業分割達到經營分工目的，舉例來說，第一代考量到接班人在不同產業領域已各自擁有自己的興趣與專業，可以思考在股權共享前提下，透過分割規劃家族成員持股安排、公司治理及利潤分配機制等，讓接班人各自負責其企業經營及績效。