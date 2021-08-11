聯強下半年單季營收站上千億元 全年EPS挑戰6元新高

聯強 (2347-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望後市，副總裁杜書全表示，上半年產品銷售區域以歐美市場為主，下半年將增加亞洲市場配貨量，第 3、4 季營收將站上千億元，法人估，全年每股純益挑戰 6 元、創新高。

杜書全指出，由於 IT 產品供需持續吃緊，因此上半年 PC、NB 配貨地區集中在歐美，下半年亞洲比重拉升，可緩解亞洲市場對 PC、NB 缺貨窘境，為營運添成長動能。

此外，進入後疫情時代，個人與企業對資通訊產品剛性需求不墜，下半年 iPhone、微軟 Window 11、nvidia 新 GPU 等產品上市，有望帶動手機、PC/NB 及電競商品換機潮。

杜書全指出，第二季毛利率受產品組合影響，且消費性電子市場競爭激烈，單季毛利率降至 4.52%，不過下半年營收擴大，且近期海運、空運報價連環漲，不會衝擊公司成本，預期下半年毛利率仍可在 4 至 4.5% 水準。

法人預期，迎來傳統出貨旺季，聯強下半年單季營收有望站上千億元大關，全年獲利在不計算處分海外事業利益下，每股純益上看 6 億元，明年獲利拚與今年持平。

杜書全表示，受惠代理中國廠牌的面板、網通驅動 IC、IC 元件等，帶動 IC 元件事業近年快速成長，未來將持續擴大代理中國廠牌 IC 產品，有望推升業務營運走揚。

聯強第二季稅後純益 33.35 億元，季增 31.4%、年增 86.94，每股純益 2 元；上半年稅後純益 58.73 億元，年增 63.79%，每股純益 3.52 元。