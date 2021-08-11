大同體質調整有成 Q2純益轉盈 每股賺0.35元 創同期高

大同 (2371-TW) 今 (11) 日公布財報，受惠調整營運體質有成，第二季雙率雙升，稅後純益轉盈，達 8.27 億元，創歷年同期新高，每股純益 0.35 元；上半年純益 5.26 億元，年增 201%，每股純益 0.23 元。

大同第二季營收 74.09 億元，季增 12.8%、年減 3.21%；毛利率 26.76%，季增 4.4 個百分點、年增 5.13 個百分點；營利率 5.92%，較上季、去年同期負轉正；稅後純益 8.27 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.35 元。

大同上半年營收 139.77 億元，年減 16.3%；毛利率 24.69%，年增 0.19 個百分點；營利率 2.91%，年增 1.81 個百分點；稅後純益 5.26 億元，年增 201%，每股純益 0.23 元。

大同表示，由於今年未有尚志資產大同莊園建案交屋挹注，營收較去年下滑；獲利方面，轉投資中華映管公司營運見改善、損失逐步收斂，以及在費用大幅降低下，集團獲利表現明顯好轉。

大同指出，考量集團未來產業的佈局與長遠發展，董事會通過對子公司尚新、挺新能源分別現金增資 3.6 億元、3.7 億元，此外，將增加對子公司精英 (2331-TW) 持股，交易總金額不超過 10 億元，預計將於董事會通過後視市價狀況執行。

大同與精英在國內外業務方面已有合作，雙方未來將積極發展 AIoT 解決方案、智慧交通、智慧醫療及代工等業務，為加速雙方未來推動重大業務合作及決策，大同已取得精英三席董事席次，以擴大集團綜效並提升整體價值。